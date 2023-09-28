Китайский платежный сервис Helipay собирается выйти на российский рынок

Платежная компания Helipay из Китая находится в процессе переговоров с российскими банками о запуске сервиса трансграничных расчетов между Россией и Китаем, как сообщил представитель Helipay в России, Рустем Закирзянов, РБК.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Закирзянов подчеркнул, что Helipay стремится к тому, чтобы российский банк предоставил возможность оплаты товаров для клиентов в Китае, обеспечивая быстрые трансграничные платежи. Он также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с тремя российскими банками, включая один системно значимый.

Однако для реализации проекта в России необходимы изменения в законодательстве, поскольку в настоящее время банки могут заключать корреспондентские соглашения только с другими банками. Вопрос о том, будет ли регулятор готов внести соответствующие поправки, остается открытым.

Эксперты считают, что запуск Helipay в России мог бы значительно упростить процесс расчетов между российскими и китайскими компаниями, особенно в условиях санкций и проблем с международными переводами. Введение этого сервиса позволило бы российскому бизнесу получить дополнительные возможности для проведения расчетов с Китаем, что особенно актуально в настоящий момент.

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