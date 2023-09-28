Российские пользователи смартфонов стали чаще менять гаджеты из-за китайских брендов

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2023 году российские пользователи смартфонов стали менять свои гаджеты чаще, и это связано с появлением новых китайских брендов на рынке. Данный вывод сделан аналитическим центром Big Data МТС на основе исследования об использовании мобильных устройств, зарегистрированных в сети МТС.

Фото: Openverse

Согласно результатам анализа, за первые девять месяцев 2023 года частота обновления смартфонов сократилась до 1 года и 5 месяцев, что на пять месяцев меньше, чем ранее. Эта тенденция нарастала в последние два года, при этом в 2022 году россияне меняли гаджеты после 1 года и 10 месяцев использования.

Эксперты утверждают, что увеличение частоты обновления смартфонов связано с расширением ассортимента в низком и среднем ценовых сегментах, в частности, среди китайских производителей. Важно отметить, что доля китайских смартфонов на российском рынке увеличилась почти на 10% за девять месяцев 2023 года. Бренд Realme продемонстрировал наибольший прирост пользователей в этом периоде, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2022 годом.

Китайские марки, такие как Tecno и другие, также получили значительную долю рынка, в то время как бренд Samsung испытал отток пользователей. Важно отметить, что совокупная доля китайских смартфонов составила 80% в штуках от всех продаж смартфонов на российском рынке.

Экспансия китайских брендов на российском рынке сыграла роль в размывании лояльности россиян к определенным маркам смартфонов. Теперь большинство пользователей (70%) выбирают гаджеты других производителей при обновлении устройств, что на 4% больше, чем год назад.

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