Синоптик спрогнозировал резкие колебания температуры в России зимой

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о предстоящих резких колебаниях температуры воздуха от чрезвычайно высоких до низких значений в текущем зимнем сезоне в России.

Фото: Wikipedia

В ходе пресс-конференции он отметил, что в течение отопительного периода в большинстве регионов страны ожидаются существенные флуктуации температуры, создающие условия для возникновения опасных гидрометеорологических явлений.

В январе прогнозируется, что температура будет в целом близка к средней, однако ожидаются чередования периодов как очень теплой, так и очень холодной погоды.

Роман Вильфанд подчеркнул, что такие резкие колебания температуры в зимний период могут вызывать образование гололеда и гололедицы, что является потенциально опасным для общественной безопасности.

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