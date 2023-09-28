Инфекционист Поздняков рассказал, защитит ли маска от ОРВИ

2:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В регионах России, отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). С учетом наличия коронавируса, жители Томска задаются вопросом о целесообразности использования масок в целях защиты от вирусов. Этот вопрос был задан врачу-инфекционисту и главному врачу клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрею Позднякову.

Фото: openverse.org

"Когда мы говорим об общественных местах, мы имеем в виду учреждения, где собирается значительное количество людей, в том числе потенциально больных, такие, например, как медицинские учреждения. В случае инфекций, таких как COVID-19, грипп или ветрянка, которые являются острыми вирусными заболеваниями, использование масок может быть недостаточно эффективным, так как они легко обходят этот вид защиты. Маска обеспечивает защиту лишь в случае краткосрочного контакта с больным. Однако она может оказаться довольно эффективным средством барьера против других респираторных инфекций, в первую очередь вызванных бактериями, такими как гемофильная палочка, пневмококк и другие, например, коклюш", — поделился своим мнением доктор.

Поздняков подчеркнул, что нет необходимости носить маску на улице, однако в закрытых помещениях это может быть полезно для людей, находящихся в группе риска развития респираторных заболеваний. К таковым относятся люди с избыточным весом, пожилые и пациенты с тяжелой коморбидной патологией.

Врач также порекомендовал избегать длительного ношения маски, поскольку в течение длительного времени она может стать источником условно-патогенной флоры, которая присутствует в ротоглотке каждого человека и оседает на маске вместе с выдыхаемым воздухом. Таким образом, бактерии из ротоглотки могут передаваться на кожу и вновь вдыхаться человеком, сообщает Аргументы и факты – Томск.

Тем, кто вынужден использовать маски, врач советует менять их как можно чаще.

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