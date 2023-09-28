Эксперт по фэншуй Татьяна Чодрон объяснила, как исправить ухудшающие энергетику дома факторы

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Мастер фэн-шуй Татьяна Чодрон поделилась советами о том, как улучшить энергетику вашего дома с помощью искусственных растений, зеркал и освященных предметов. Вот некоторые из ее рекомендаций:

Фото: openverse.org

Устранение острых углов: Обилие острых углов в жилом помещении может негативно сказаться на его энергетике. Чтобы смягчить это, вы можете разместить искусственные растения рядом с этими углами, чтобы визуально смягчить их и создать более гармоничную обстановку.

Работа с неблагоприятными углами: Обратите особое внимание на углы, которые направлены на кровати и двери, так как они могут оказать сильное негативное воздействие. Кроме того, будьте внимательны к углам соседних зданий, которые могут повлиять на ваш дом. Чтобы решить эту проблему, подумайте о размещении круглого вогнутого зеркала за окном, чтобы оно отражало вредный предмет. Хотя это может и не устранить проблему полностью, это может улучшить ситуацию.

Близость кладбища: Если ваш дом расположен рядом с кладбищем, это может отрицательно сказаться на энергетике дома. Чтобы противодействовать этому, храните в своем доме освященные предметы. Эти объекты могут помочь уменьшить или нейтрализовать негативное воздействие близлежащего кладбища.

Следуя этим советам по фэн-шуй, вы можете работать над созданием более сбалансированной и гармоничной энергии в вашем жилом пространстве, как сообщает Москва 24.

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