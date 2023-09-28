Губернатор Александр Гусев: иностранные граждане получат по 120 тыс. рублей при военной службе в ВС РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Иностранные граждане, которые в Воронежской области заключат контракт и отправятся на военную службу, будут получать по 120 тысяч рублей. Об этом объявил губернатор Александр Гусев. По его словам, область уже начала выплаты для солдат-срочников из воронежских частей, контрактников, мобилизованных и добровольцев.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Гусев сообщил в своём канале в telegram-канале, что они расширяют список лиц, которые могут получить одноразовую финансовую помощь в размере 120 тысяч рублей военным. Он также добавил, что этот список будет включать иностранных граждан, которые заключили контракт на военную службу через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора в Воронеже в текущем году.

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