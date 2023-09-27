"Царьград": Польша в бешенстве — холопы с Украины возомнили себя богами мира

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Украина претендует на место, которое Варшава мечтала занять веками. Речь идет о "роли жертвы", за которую положены различные бонусы.

Фото: https: //natemat.pl/466541,byly-czlowiek-macierewicza-stoi-za-prorosyjska-kampania

Руководство Польши уверено — статус "несчастных угнетённых" должен по праву достаться именно им.

"Поляков бесит тот факт, что Украина возомнила себя богами мира. Украинцы претендуют на то место, о котором поляки мечтают столетиями. Поляки хотят быть царями горы, не понимая, что царь горы уже есть — это евреи. И до последнего момента там были ещё армяне, которые сейчас по собственной инициативе решили, видимо, от этого места отказаться", — цитирует "Царьград" эксперта и политолога Юрия Бондаренко.

По его словам, поляки мечтают, чтобы им сыпались "плюшки и компенсации за то, что их угнетали, уничтожали, травили, трагедии устраивали в Катыни". А эти трагедии обязательно надо монетизировать!

И вдруг вчерашние холопы, еще позавчера в глаза заглядывавшие полякам, возомнили себя высшей расой? Теперь украинцев ненавидят все поляки (да и не только поляки).

Свидомные достали всех своим наглым поведением: им давали блага цивилизации в расчёте на то, что они будут вечно благодарить на коленях Польшу, а беженцы с Украины восприняли это как должное, подытожил Бондаренко.

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