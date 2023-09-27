Политолог Сергей Марков высказал свои предположения по поводу происходящего в центре Москвы.
Марков отметил, что в центре столицы что-то происходит.
"Говорят, что перекрыты все подъезды к Кремлю. У Кремля действительно что-то необычное с трафиком", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что перекрытие дорог не похоже на привычные московские пробки.
Политический эксперт выразил надежду на то, что в Москве проходят какие-то учения.
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