Штрафовать за пьяную езду на электросамокате предложили на 30 тысяч рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Законопроект о возложении ответственности на водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения был представлен для рассмотрения правительству. Согласно этому документу, предлагается установить штрафы в размере 30 тысяч рублей за вождение электросамоката или велосипеда в состоянии алкогольного опьянения. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал новость.

Фото: Openverse

В беседе с Телеканалом "360" он подчеркнул, что увеличение штрафов для водителей СИМ необходимо, так как они представляют такую же опасность для пешеходов, как и автомобили.

Для борьбы с нарушителями Хайцеэр предложил внедрить систему идентификации, включая установку номеров на электросамокаты, гироскутеры и другие средства передвижения. По его мнению, это можно сделать весьма просто.

"Как уже предлагал Национальный автомобильный союз, делать это можно в простой форме через сайт госуслуг: загрузили данные, идентификационный номер, получили номера пошли в мастерскую, изготовили в формате, как для мопеда", — рассказал эксперт.

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