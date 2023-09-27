Политтехнолог, автор статьи о "решении украинского вопроса" Тимофей Сергейцев обнаружил у себя под дверью орезанную свиную голову.
Telegram-канал Baza сообщает, что Сергейцев, известный своей публикацией в РИА Новости под названием "Что Россия должна сделать с Украиной?", 26 сентября наткнулся на неприяный "подарок". В чёрном пакете ему подбросили свиную голову.
Политтехнолог ранее жаловался правоохранительным органом на поступающие в его адрес угрозы.
С 3 июня 2022 года против Сергейцева Запад ввёл санкции.
Свиную голову получали также фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко и военный эксперт Константин Сивков.
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