В Москве автор статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" получил свиную голову "в подарок"

Политтехнолог, автор статьи о "решении украинского вопроса" Тимофей Сергейцев обнаружил у себя под дверью орезанную свиную голову.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Telegram-канал Baza сообщает, что Сергейцев, известный своей публикацией в РИА Новости под названием "Что Россия должна сделать с Украиной?", 26 сентября наткнулся на неприяный "подарок". В чёрном пакете ему подбросили свиную голову.

Политтехнолог ранее жаловался правоохранительным органом на поступающие в его адрес угрозы.

С 3 июня 2022 года против Сергейцева Запад ввёл санкции.

Свиную голову получали также фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко и военный эксперт Константин Сивков.

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