Побед нет, но врать о чём-то надо: зачем Киеву фейк о гибели командующего ЧФ России

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Киевский режим должен показать западным хозяевам хоть какие-то мифические успехи, чтобы их совсем не разочаровать.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Реальных побед у ВСУ нет, приходится придумывать фейки и ложь. Именно по этой логике Киев и придумал вброс о гибели командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова.

"Существует два нарратива подобных вбросов. Первый нарратив — это придумывание избыточных событий и разрушений. Условно, осколок упал, сказали, что два квартала разрушили, то есть без людей. И второй нарратив — это гибель людей", — цитирует "Царьград" своего собеседника политолога Сергея Маркелова.

По его словам, желательно, чтобы погибший был военным или политическим лидером, поскольку простые жизни "не работают" и плохо продаются западным кураторам.

Побед у ВСУ нет, а значит, успехи на поле боя не продаются — американские спутники чётко фиксируют, что в контрнаступе никаких территорий Киев не захватил. А людей спутники не видят, поэтому можно врать сколько угодно, подытожил эксперт.

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