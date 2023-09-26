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Эксперт по безопасности: при воздушной тревоге нужно бежать в любые объекты закрытого типа

2:11
Общество

Эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов в разговоре с Pravda.Ru рассказал, что нужно делать, если раздался сигнал воздушной тревоги.

Эксперт по безопасности: при воздушной тревоге нужно бежать в любые объекты закрытого типа
Фото: wikimedia.org

Если звучит воздушная тревога, можно бежать в любые учреждения или объекты закрытого типа. Под деревьями, например, в парке, прятаться не надо — это опасно. Если есть территория, которую охраняют сотрудники полиции, охрана, тоже можно подойти, попросить укрыться. Они также не имеют право препятствовать, сказал эксперт.

Единственное, они должны составить списки тех, кого пропустили, и держать потом связь с органами полиции, особенно если речь идёт о детях, которые оказались в момент тревоги на улице одни, без родителей. Это нужно, чтобы дети не потерялись, чтобы не было неразберихи.

"В первую очередь если это семьи с детьми, то не надо детей одних отпускать: "Бежим туда, бежим сюда", то всё это дело делается совместно, должен быть контроль за детьми. То есть родители обеспечивают безопасность детей, они несут в первую очередь за них ответственность, в том числе и уголовную. Но самое главное — не нужно допускать паники", — подчеркнул Веселов.

Если же люди в момент тревоги находятся дома, нужно закрыть окна, двери, и не подходить к окнам. Также важно держать связь с родственниками, и ждать информацию от журналистов. Также можно держать связь со службой 112 и действовать по их распоряжениям, сказал Веселов.

Каждый гражданин также имеет полное право сделать звонок в службу 112, и дальше уже они переведут в заинтересованную службу, в зависимости от того, что произошло. И дальше уже будет координация действий непосредственно от данной службы или от службы 112, добавил эксперт.

Также Веселов назвал неправомерными и недопустимыми действия охранника севастопольского дома культуры, который не пустил в убежище учреждения взрослых с детьми во время воздушной тревоги, посоветовав им бежать в "свои" укрытия.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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