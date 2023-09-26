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Эксперт по безопасности об инциденте с убежищем и детьми в Севастополе: охранник превысил свои полномочия

1:52
Общество

Эксперт по безопасности, начальник управления Комитета безопасности России "Кобра" Станислав Веселов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал инцидент в Севастополе, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Эксперт по безопасности об инциденте с убежищем и детьми в Севастополе: охранник превысил свои полномочия
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Как написал возмущённый произошедшим губернатор Михаил Развожаев, охранник дворца культуры, где хотели спрятаться люди, сказал, что убежище здания предназначено только для сотрудников, и посоветовал бежать в другие укрытия.

Веселов считает, что, во-первых, охранник в данном случае явно превысил свои должностные полномочия. Во-вторых, он действовал не по должностной инструкции охранника, которая предписывает порядок действий в такой ситуации. А в-третьих, тут налицо нарушение прав несовершеннолетних, безопасность которых должна быть полностью обеспечена.

"Действия охранника были неправомерны и недопустимы, потому что сейчас ситуация у нас достаточно серьёзно изменилась и усугубилась. И, конечно, в первую очередь наши граждане, и взрослые, и администрация того или иного учреждения, должны делать всё возможное, чтобы обеспечить детям безопасность. То есть по сути в этот момент они должны были предоставить доступ, чтобы укрыться в первую очередь несовершеннолетним, и потом уже взрослым, хотя они тоже никому не могли мешать", — сказал Веселов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жёсткое разбирательство. Охранник дворца культуры, где хотели спрятаться люди, сказал, что убежище здания предназначено только для сотрудников, и посоветовал бежать им в другие укрытия.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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