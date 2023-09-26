Российские власти внесли в федеральный бюджет на предстоящий год около 5,2 миллиарда рублей на развитие технологий искусственного интеллекта, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что только за прошедший год отечественный рынок искусственного интеллекта вырос примерно на 18% и достиг почти 650 миллиардов рублей. Он также подчеркнул, что в этой сфере активно работают около 1 тысячи российских организаций, внесенных в реестр инновационных компаний.
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