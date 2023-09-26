Порт Одессы покинуло судно с загадочным грузом

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Информация, предоставленная агентством Reuters, сообщает о загадочном судне, которое покинуло одесский порт и направилось в акваторию Черного моря. Согласно данным СМИ, на борту судна находится груз, о котором нет подробных сведений, сообщает EADaily.

Фото: Creativecommons

Агентство не раскрывает дополнительных данных о судне и его грузе, ссылаясь на свой источник в области морских перевозок.

16 сентября министр инфраструктуры Украины, Александр Кубраков, подтвердил, что по временному коридору в украинские порты направляются два грузовых гражданских судна. Цель этой транспортировки заключается в погрузке зерна с последующей отправкой на рынки Азии и Африки.

Затем, 22 сентября, тот же Кубраков сообщил, что судно Aroyat под флагом Палау зашло в порт Черноморска и вышло в Черное море с грузом в 17,6 тысяч тонн пшеницы, предназначенным для Египта.

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