Политолог Сергей Марков высказался о командующем Черноморским флотом России Викторе Соколове, который объявился после слухов о его гибели.
Марков рассказал, что Виктор Соколов жив и здоров. Он принял участие в совещании с Сергеем Шойгу.
Марков уверен, что украинские СМИ сознательно сообщили неверную информацию о гибели российского адмирала.
Он вспомнил, что СМИ РФ сообщали о гибели главы ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова.
Марков назвал ошибочные новости о смерти Залужного простительной ошибкой России. Сообщения же Украины об уничтожении адмирала Соколова он считает "наглой ложью".
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