Марков сравнил пропажу Залужного и командующего Черноморским флотом России Соколова

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков высказался о командующем Черноморским флотом России Викторе Соколове, который объявился после слухов о его гибели.

Фото: официальный телеграм-канала Минобороны.

Марков рассказал, что Виктор Соколов жив и здоров. Он принял участие в совещании с Сергеем Шойгу.

Марков уверен, что украинские СМИ сознательно сообщили неверную информацию о гибели российского адмирала.

Он вспомнил, что СМИ РФ сообщали о гибели главы ВСУ Валерия Залужного и главы ГУР Кирилла Буданова.

Марков назвал ошибочные новости о смерти Залужного простительной ошибкой России. Сообщения же Украины об уничтожении адмирала Соколова он считает "наглой ложью".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.