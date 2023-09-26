По факту изгнания детей на улицу во время воздушной тревоги начали проверку в Севастополе

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В департаменте культуры Севастополя высказались по поводу того, что детей выгнали на улицу из Дворца культуры во время воздушной тревоги.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

Возмущение общественности вызвал инцидент, в котором дети оказались на улице под угрозой обстрела. Их выгнали из учреждения культуры, объяснив это тем, что убежище в здании предназначено только для сотрудников.

Представители департамента культуры Севастополя объяснили, что по факту случившегося проводится проверка.

"Сотрудникам повторно разъяснён алгоритм действий при сигнале "Воздушная тревога". По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", — цитирует слова сотрудников департамента издание "Подъём".

Ранее губернатора Михаила Развожаева возмутил случай, когда детей не пустили в бомбоубежище.

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