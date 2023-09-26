Депутат Синельщиков: сын Рамзана Кадырова может получить до пяти лет за избиение арестованного

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы, юрист Юрий Синельщиков рассказал, что может грозить сыну главы Чечни Рамзана Кадырова за избиение арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля.

Фото: openverse.org

По словам парламентария, максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях — пять лет лишения свободы.

В данном случае конечное решение будет зависеть от обстоятельств избиения активиста, пишет nsn. fm. Так, Адама Кадырова не накажут, если выяснится, что он оборонялся от напавшего на него Журавеля. Однако если избиение было умышленным, сыну главы Чечни грозит тюремное заключение.

Ранее Кадыров разместил в своих соцсетях видео, на котором его сын избивает Журавеля, отметив, что поступок Адама — правильный. На Журавеля за сожжение Корана в Волгограде было заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих, сейчас его дело находится в ведении следователей Чечни.

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