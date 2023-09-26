В Московском метро вестибюли станций "Калужская" и "Воронцовская" закроют на вход в час пик в будни

Вестибюли станций "Калужская" и "Воронцовская" Московского метрополитена будут закрыты для входа в течение одного часа вечером в будние дни. Эта информация была опубликована в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Согласно сообщению, с 18:00 до 19:00 вечером будними днями северный вестибюль станции "Калужская" (Калужско-Рижская линия) и вестибюль №1 станции "Воронцовская" (Большая кольцевая линия) будут закрыты для входа. Однако они останутся открытыми для пересадки между станциями и выхода из метро. Это ограничение на вход предпринимается с целью улучшения комфорта и скорости пересадки в часы пик, сообщает ТАСС.
Пассажирам рекомендуется использовать для входа в метрополитен южный вестибюль станции "Калужская" (выходы 1-4) и вестибюль №2 станции "Воронцовская" (выходы 11-12). Также в департаменте транспорта предложили вариант бесплатной наземной пересадки для более комфортного перемещения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.