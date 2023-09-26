В Московском метро вестибюли станций "Калужская" и "Воронцовская" закроют на вход в час пик в будни

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Вестибюли станций "Калужская" и "Воронцовская" Московского метрополитена будут закрыты для входа в течение одного часа вечером в будние дни. Эта информация была опубликована в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Фото: Openverse

Согласно сообщению, с 18:00 до 19:00 вечером будними днями северный вестибюль станции "Калужская" (Калужско-Рижская линия) и вестибюль №1 станции "Воронцовская" (Большая кольцевая линия) будут закрыты для входа. Однако они останутся открытыми для пересадки между станциями и выхода из метро. Это ограничение на вход предпринимается с целью улучшения комфорта и скорости пересадки в часы пик, сообщает ТАСС.

Пассажирам рекомендуется использовать для входа в метрополитен южный вестибюль станции "Калужская" (выходы 1-4) и вестибюль №2 станции "Воронцовская" (выходы 11-12). Также в департаменте транспорта предложили вариант бесплатной наземной пересадки для более комфортного перемещения.

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«Ушедшие в историю». Ст.метро «Калужская». 1964-1974 | «Gone down in history». Kaluzhskaya station