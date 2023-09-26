Аналитик Чичикин посоветовал россиянам хранить состояние в разных валютах

Аналитик из ФГ "Финам" Алексей Чичикин подчеркнул важность формирования сбережений в валюте, которую планируется использовать для расходов. Для россиян, безусловно, такой валютой являются рубли.
По мнению специалиста, оптимальным способом сохранения сбережений является создание инвестиционного портфеля, включающего разные валюты. Чичикин пояснил, что полезно иметь в наличии те валюты, в которых можно проводить инвестиции. Например, в текущих условиях евро не так актуально, и доллар постепенно уступает свои позиции юаню, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Тем не менее, эксперт подчеркнул, что доллар по-прежнему остается предпочтительной валютой для увеличения капитала, особенно для тех, кто имеет доступ к финансовому рынку США. Алексей Чичикин также указал на наличие платформы, где можно инвестировать в долларах США, юанях и гонконгских долларах. По мнению аналитика, такой набор валют является оптимальным для инвесторов.
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