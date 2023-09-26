Аналитик Чичикин посоветовал россиянам хранить состояние в разных валютах

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитик из ФГ "Финам" Алексей Чичикин подчеркнул важность формирования сбережений в валюте, которую планируется использовать для расходов. Для россиян, безусловно, такой валютой являются рубли.

Фото: openverse

По мнению специалиста, оптимальным способом сохранения сбережений является создание инвестиционного портфеля, включающего разные валюты. Чичикин пояснил, что полезно иметь в наличии те валюты, в которых можно проводить инвестиции. Например, в текущих условиях евро не так актуально, и доллар постепенно уступает свои позиции юаню, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что доллар по-прежнему остается предпочтительной валютой для увеличения капитала, особенно для тех, кто имеет доступ к финансовому рынку США. Алексей Чичикин также указал на наличие платформы, где можно инвестировать в долларах США, юанях и гонконгских долларах. По мнению аналитика, такой набор валют является оптимальным для инвесторов.

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