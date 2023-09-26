ВЦИОМ выяснил, сколько россиян ездят на одном автомобиле всю жизнь

1:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что каждый третий житель России не планирует в ближайшем будущем приобретать автомобиль. Этот вывод основан на результатах опроса 1706 участников. Иными словами, 31% респондентов не имеют желания стать владельцами автомобиля. Только 10% из тех, кто ранее не покупал автомобиль, выражают интерес к осуществлению этой мечты и намерены приобрести собственный транспорт.

Фото: openverse.org

Опрос также выявил, что российские граждане редко покупают автомобили, меняя их в среднем раз в 6-10 лет (29%). Наименее часто менять автомобиль через 10 лет планируют 28% опрошенных, и это в основном люди пожилого возраста (41%). Примечательно, что почти каждый четвертый россиянин (24%) использует только одну машину на протяжении всей своей жизни. Только 3% россиян в возрасте 18-24 лет меняют автомобиль каждые 2-3 года. Меньше 1% опрошенных покупают новую машину ежегодно, а 14% меняют ее раз в 4-5 лет. Ответы о частоте покупки машины были затруднительными у 2% респондентов, сообщает "За рулем".

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников объяснил нежелание россиян приобретать новый автомобиль высокими ценами на бензин и проблемами с доступностью запчастей. Психолог Алексей Рощин считает, что 41% людей, никогда не владевших автомобилем, считают этот факт оптимистичным. По его мнению, в настоящее время автомобиль стал роскошью, а не средством передвижения.

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