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Проблема дефицита топлива в Омске была успешно решена

Общество

Проблема нехватки топлива, с которой столкнулись жители Омской области на прошлой неделе, решена благодаря увеличению вдвое количества бензовозов, поставляющих бензин и дизельное топливо на АЗС. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунальных услуг региона Владимир Шнипко в своем Telegram-канале.

Проблема дефицита топлива в Омске была успешно решена
Фото: openverse

"На прошлой неделе во многих регионах возникла проблема с нехваткой топлива, после чего в Омской области было принято решение удвоить количество бензовозов, поставляющих бензин и дизельное топливо на омские АЗС. На данный момент ситуация стабилизировалась, запасы топлива на омских АЗС пополнены", — отметил Шнипко.

21 сентября жители Омской области столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, многие из них были закрыты, а на работающих образовались длинные очереди, сообщает ТАСС.

Министр также подчеркнул, что если жители региона вновь столкнутся с проблемой длительного отсутствия топлива, они могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу омского Минэнерго.

Ранее, 20 сентября, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин сообщил в Госдуме, что министерство планирует принять радикальные меры по борьбе с "серым экспортом" нефтепродуктов и ожидает снижения цен. Он также отметил, что проблем с поставками топлива в регионы РФ в настоящее время нет, основной вопрос касается цены. Разница между внутренней ценой и экспортной составляет более 20 тысяч рублей за тонну, что стимулирует недобросовестных участников рынка к экспорту нефтепродуктов. В Омске, где находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России, цена на бензин марки Аи-92 варьируется от 47,45 до почти 51 рубля за литр, а на Аи-95 — от 51,30 до 55,92 рублей за литр.

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Почему бензин в России всегда дорожает? / Дефицит топлива. АЗС закрываются
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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