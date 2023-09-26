Борьба с телефонным спамом: Как защититься и остановить назойливые звонки?

В последние годы многие жители России стали избегать отвечать на звонки с незнакомых номеров. Чаще всего, с того конца провода раздается раздражающее: "Вы ищите жилье премиум-класса?", "У нас есть отличное предложение по лечению зубов", "Курсы английского для начинающих!" и тому подобное. Человек может никогда не иметь дела с организациями, из которых исходят такие звонки, и не заполнять никакие анкеты, указывая свои контактные данные. Но, тем не менее, спам-звонки продолжают приходить.

Фото: Openverse

Издание "Вести Подмосковья" провело расследование, чтобы выяснить, насколько эти телефонные атаки законны и как с ними бороться.

"Телефонный спам имеет разные формы. Это, например, рекламные звонки и опросы, совершаемые живыми людьми или программами. Статьей 14.3. КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе. Сумма штрафа для граждан составляет 2 — 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч. За некоторые административные правонарушения сумма штрафа может доходить до 80 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч для должностных лиц и до 3 млн для юридических лиц", — сообщил адвокат, руководитель Общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам нарушений и преступлений в сфере экономической деятельности Олег Матюнин.

Законными считаются только те звонки, на которые человек дал своё предварительное согласие.

"Согласно ст.18 ФЗ "О рекламе", распространение рекламы по телефону допускается только по предварительному согласию абонента. Она признаётся распространённой без предварительного согласия, если распространитель не сможет доказать, что такое согласие было получено. В этом случае рекламораспространитель обязан немедленно прекратить звонки лицу, обратившемуся с таким требованием", — пояснил управляющий партнер Адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры" в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Также, требование предварительного согласия на обработку персональных данных прописано в статье 15 ФЗ "О персональных данных". Эту информацию можно использовать, чтобы пресекать спам-звонки, которые производятся без согласия абонента.

"Есть несколько способов прекращения. Первый — обращение к организации с требованием о завершении рекламных звонков. Желание можно выразить устно, но для полной уверенности стоит направить письмо по юридическому адресу организации, сославшись на положения ст. 18 ФЗ "О рекламе" и ст. 15 ФЗ "О персональных данных". Если этот шаг не поможет, то есть все основания обратиться в Роскомнадзор с заявлением о совершенном административном правонарушении, предусмотренном ст.14.3 КоАП РФ", — порекомендовал Олег Матюнин.

Кроме того, можно установить на свой смартфон приложение, которое позволит проверять входящие звонки на наличие жалоб от других абонентов. Также адвокат Матюнин напомнил о простом, хотя не совсем надежном способе — проверке номера через поисковик с добавлением слова "мошенники". "Если звонят преступники, пытающиеся выманить деньги, это уже не просто спам, а уголовное преступление", — заключил собеседник издания "Вести Подмосковья".

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