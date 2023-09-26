Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов пришёл на совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.
Соколова заметили на совещании с участием главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее украинские СМИ заявляли о том, что он был уничтожен во время удара по штабу флота в Севастополе.
Снимки адмирала были размещены в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее Алексей Арестович* назвал сообщения о гибели Соколова преждевременными.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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