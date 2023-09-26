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Командующий Черноморским флотом РФ объявился после сообщений о его гибели

0:44
Общество

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов пришёл на совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.

Командующий Черноморским флотом РФ объявился после сообщений о его гибели
Фото: официальный телеграм-канала Минобороны.

Соколова заметили на совещании с участием главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее украинские СМИ заявляли о том, что он был уничтожен во время удара по штабу флота в Севастополе.

Снимки адмирала были размещены в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее Алексей Арестович* назвал сообщения о гибели Соколова преждевременными.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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