Командующий Черноморским флотом РФ объявился после сообщений о его гибели

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов пришёл на совещание с министром обороны Сергеем Шойгу.

Фото: официальный телеграм-канала Минобороны.

Соколова заметили на совещании с участием главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее украинские СМИ заявляли о том, что он был уничтожен во время удара по штабу флота в Севастополе.

Снимки адмирала были размещены в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее Алексей Арестович* назвал сообщения о гибели Соколова преждевременными.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.