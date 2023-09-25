"Одноклассники" презентовали своё самое глобальное обновление за последние пять лет

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Одноклассники максимально обновили свою Ленту новостей, а также основной сервис соцсети. Это обновление — одно из самых кардинальных на платформе в 2023 году.

Фото: Одноклассники

Внешний вид Ленты ОК теперь выглядит совершенно иначе. Благодаря изменённым алгоритмам Ленты пользователям стало удобнее просматривать контент, их не отвлекают лишние элементы на стартовой странице.

Они также получили возможность пользоваться новыми точками входа в рекомендации из уже открытых страниц публикаций и видео. Благодаря им люди могут быстрее находить и подписываться на интересных авторов, тем самым расширяя свой кругозор.

Отныне вниманию пользователей в первую очередь предлагается самый свежий и популярный контент благодаря новым алгоритмам ранжирования в Ленте соцсети, который умеет быстрее "переобучаться" в зависимости от действий конкретного пользователя.

Благодаря нововведениям в обновлённой Ленте ОК пользователи с этого момента имеют возможность видеть больше качественного уникального контента и делать с ним то, что нравится, с максимальным для себя комфортом.

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