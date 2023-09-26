Гимнастки устроили опасное шоу на 8-метровой высоте в Волгограде

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда прошло уникальное шоу, во время которого воздушные гимнастки из этого города стали первыми в России, кто испытал взлёт на колесе обозрения. Спортсменки провели выступление на высоте восьми метров, подвешенные к опорам колеса при помощи полос ткани.

Фото: openverse.org

В рамках этого шоу выступили гимнастки разных возрастов, включая самую молодую, которой всего 9 лет, сообщает novostivolgograda.ru. Мероприятие собрало сотни зрителей.

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