В военном госпитале Ростова-на-Дону врачи на стали оформлять справку участнику спецоперации из Бурятии, по которой ему полагалась бы единовременная выплата после ранения. Об этом пишет издание 161.RU.
Отмечается, что мужчина для того, чтобы отстоять свои права, в июне обратился к омбудсмену по правам человека в Республике Бурятия.
Военному поставили диагноз "минно-взрывное ранение конечностей". Однако справку для положенной выплаты ему оформлять не стали.
Военная прокуратура занялась ситуацией. Проведённая проверка слова военнослужащего подтвердила. Начальнику госпиталя вынесли представление, чтобы военному справку всё-таки выдали.
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