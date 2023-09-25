Ростовский госпиталь отказался выдавать справку участнику СВО для выплаты после ранения

В военном госпитале Ростова-на-Дону врачи на стали оформлять справку участнику спецоперации из Бурятии, по которой ему полагалась бы единовременная выплата после ранения. Об этом пишет издание 161.RU.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Отмечается, что мужчина для того, чтобы отстоять свои права, в июне обратился к омбудсмену по правам человека в Республике Бурятия.

Военному поставили диагноз "минно-взрывное ранение конечностей". Однако справку для положенной выплаты ему оформлять не стали.

Военная прокуратура занялась ситуацией. Проведённая проверка слова военнослужащего подтвердила. Начальнику госпиталя вынесли представление, чтобы военному справку всё-таки выдали.

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