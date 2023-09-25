Собчак прокомментировала пост с осуждением поступка сына Кадырова

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Ксения Собчак отреагировала на публикацию, в которой осуждаются действия сына Рамзана Кадырова.

Фото: ВК-аккаунт Рамзана Кадырова

Собчак поделилась постом журналитски Марии Ахмедовой, в котором она благодарит Кадырова за вклад в проведение спецоперации на Украине. При этом Ахмедова считает, что своими действиями сын главы Чечни нарушает закон и поступает неблагородно, избивая беззащитного человека.

Пост прокомментировала Ксения Собчак.

"А благодарность за СВО тут при чём? А это обязательно указывать в посте о преступлении? Начинать с этого? Или распнут, или что сделают? Как связано чеченское СИЗО и Мариуполь?" — выразила своё недоумение Собчак.

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