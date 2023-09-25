В аппарате по правам человека Чечни прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова Никиты Журавлёва

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Представители аппарате Уполномоченного по правам человека в Чечне отреагировали на кадры с избиением сыном Рамзана Кадырова заключённого.

Фото: ВК-аккаунт Рамзана Кадырова

Telegram-канал "Осторожно, новости" обратился в аппарат ведомства с просьбой прокомментировать видео, опубликованное главой Чечни. На кадрах наследник Кадырова Адам избивает подозреваемого по делу о сожжении Корана Никиту Журавлёва.

"Будет официальная информация. Ждите заявления. Отдельных комментариев не даём по этой теме. Пока ничего не можем говорить", — цитирует слова представителя аппарата Telegram-канал.

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