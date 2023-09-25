Советский украинский актёр и режиссёр, сценарист и продюсер, Владимир Хмельницкий скончался 24 сентября на 89-м году жизни. Об этом сообщили украинские СМИ.
Хмельницкий родился в Черкасской области Украины. Он окончил экономический факультет ВГИКа, работал администратором, редактором сценарного отдела на алма-атинской киностудии, затем ассистентом режиссёра Киевской студии телевидения.
Также он выступил постановщиком приключенческой ленты "Алмазная тропа", снял научно-фантастический сериал "Люди и дельфины", драмы "Белый олень тундры" и "На привязи у взлётной полосы" и другие картины.
На "Мосфильме" актёр снялся в притче "Райские яблочки", а последней его работой стала душераздирающая украино-шведская драма 1991 года "Верный Руслан".
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