Ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Хмельницкий

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Советский украинский актёр и режиссёр, сценарист и продюсер, Владимир Хмельницкий скончался 24 сентября на 89-м году жизни. Об этом сообщили украинские СМИ.

Фото: ВКонтакте

Хмельницкий родился в Черкасской области Украины. Он окончил экономический факультет ВГИКа, работал администратором, редактором сценарного отдела на алма-атинской киностудии, затем ассистентом режиссёра Киевской студии телевидения.

Также он выступил постановщиком приключенческой ленты "Алмазная тропа", снял научно-фантастический сериал "Люди и дельфины", драмы "Белый олень тундры" и "На привязи у взлётной полосы" и другие картины.

На "Мосфильме" актёр снялся в притче "Райские яблочки", а последней его работой стала душераздирающая украино-шведская драма 1991 года "Верный Руслан".

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