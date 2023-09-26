Кардиолог Руженцова: без немецкого "Микардиса" инфарктов больше не станет

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Прекращение ввоза немецкого препарата "Микардис" для профилактики инфаркта в Россию, о котором сообщил Росздравнадзор, вызывает вопросы у многих пациентов-сердечников. Однако доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор Татьяна Александровна Руженцова из медицинского университета "Реавиз" уверяет, что ситуация не так критична, как может показаться на первый взгляд, сообщает argumenti.ru.

Фото: iva-medi.ru

В России существует множество аналогичных препаратов с действующим веществом телмисартан, причем "Микардис" представляет собой лишь одно из торговых названий этого вещества. Телмисартан производится разными производителями в разных странах, и его эффективность практически одинакова независимо от производителя.

Когда препарат регистрируется в стране под другим торговым названием, его действие и безопасность всегда доказываются, что гарантирует его качество. Таким образом, пациенты в России продолжат иметь доступ к телмисартану, который является активным веществом "Микардиса", но будет продаваться под разными названиями.

Кроме того, российские аналоги "Микардиса" будут более доступны по цене, что является дополнительным плюсом для пациентов. Могут также быть поставки аналогов из других стран, которые также будут гораздо более доступны с точки зрения стоимости по сравнению с немецким "Микардисом". Эти аналоги не имеют различий в эффективности и безопасности по сравнению с оригинальным препаратом.

Таким образом, нет оснований для беспокойства. Пациенты могут быть уверены в доступности и эффективности аналогов "Микардиса" в России. Главное — следовать рекомендациям врача и беречь свое здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.