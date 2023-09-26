Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
MWM: ВС РФ с помощью ракет "Корнет" уничтожают лучшие западные танки
Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Певица Лариса Долина разозлилась из-за слухов об отце ее единственной внучки
Учёные из США обнаружили неожиданные полезные свойства алкогольных напитков
Опубликовано последнее видео с покойным актёром Вячеславом Гришечкиным
Депутат Кулеш назвал "жутким" видео, где сын Кадырова избивает арестованного
Певица Диана Анкудинова назвала падких женщин причиной популярности SHAMAN
Российское Минобрнауки планирует отказаться от бумаг при приёме в вузы
Врач Бурдакова: орехи, овощи, мясо улучшают мужское либидо

Кардиолог Руженцова: без немецкого "Микардиса" инфарктов больше не станет

1:52
Общество

Прекращение ввоза немецкого препарата "Микардис" для профилактики инфаркта в Россию, о котором сообщил Росздравнадзор, вызывает вопросы у многих пациентов-сердечников. Однако доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор Татьяна Александровна Руженцова из медицинского университета "Реавиз" уверяет, что ситуация не так критична, как может показаться на первый взгляд, сообщает argumenti.ru.

Кардиолог Руженцова: без немецкого "Микардиса" инфарктов больше не станет
Фото: iva-medi.ru

В России существует множество аналогичных препаратов с действующим веществом телмисартан, причем "Микардис" представляет собой лишь одно из торговых названий этого вещества. Телмисартан производится разными производителями в разных странах, и его эффективность практически одинакова независимо от производителя.

Когда препарат регистрируется в стране под другим торговым названием, его действие и безопасность всегда доказываются, что гарантирует его качество. Таким образом, пациенты в России продолжат иметь доступ к телмисартану, который является активным веществом "Микардиса", но будет продаваться под разными названиями.

Кроме того, российские аналоги "Микардиса" будут более доступны по цене, что является дополнительным плюсом для пациентов. Могут также быть поставки аналогов из других стран, которые также будут гораздо более доступны с точки зрения стоимости по сравнению с немецким "Микардисом". Эти аналоги не имеют различий в эффективности и безопасности по сравнению с оригинальным препаратом.

Таким образом, нет оснований для беспокойства. Пациенты могут быть уверены в доступности и эффективности аналогов "Микардиса" в России. Главное — следовать рекомендациям врача и беречь свое здоровье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Рогов: в Одессе плотная волна прилётов — гостиница, склады, комплекс "Морвокзала"
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Глава СПЧ высказался по поводу избиения сыном Кадырова сжигателя Корана
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Украина получила "зеленый свет" на удары по Крыму: чем ответит Россия
Последние материалы
Учёные из США обнаружили неожиданные полезные свойства алкогольных напитков
Опубликовано последнее видео с покойным актёром Вячеславом Гришечкиным
Депутат Кулеш назвал "жутким" видео, где сын Кадырова избивает арестованного
Певица Диана Анкудинова назвала падких женщин причиной популярности SHAMAN
Российское Минобрнауки планирует отказаться от бумаг при приёме в вузы
Врач Бурдакова: орехи, овощи, мясо улучшают мужское либидо
Марочко: российские бойцы хитростью заманили ВСУ на заминированную позицию
Телеведущая Ида Галич похвасталась фигурой в кружевном белье
Бывшая помощница Трампа считает, что он хочет уничтожить демократию в США
Карабахский поток: Лачинский коридор из гуманитарного превращается в эвакуационный
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников