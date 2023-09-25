Одна женщина из Сибири рассказала, как ей пришлось переехать в Санкт-Петербург и заботиться о своем тяжелобольном муже. Он получил серьёзное ранение в ходе спецоперации на Украины. Сибиряк получил повестку в конце сентября 2022 года через три дня после свадьбы. Уже через два месяца военного отправили на передовую. В течение двух месяцев мужчина находился в зоне боевых действий, где ему приходилось провести 12 часов в окопе и отражать атаки противника, пишет ngs.ru.
Мужчину прооперировали, ему удалили часть лёгкого, желчный пузырь и некоторую часть кишечника. Во время процедуры у бойца дважды остановилось сердце.
Его перевели в госпиталь в Санкт-Петербурге для реабилитации, а его жена продолжает ухаживать за ним. Он потерял интерес к жизни, и ему приходится принимать нейролептики и другие лекарственные препараты. Более того, ветеран испытывает страх перед толпами людей.
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