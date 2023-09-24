Правительство США запретило Такеру Карлсону брать интервью у Владимира Путина

Вашингтон запретил известному американскому журналисту Такеру Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает немецкий журнал журнал Die Weltwoche.

"Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу", — рассказывал изданию журналист из США.

Он отметил, что американская власть уже несколько десятилетий полностью контролируют все СМИ, а рядовые граждане не знают настоящего положения дел.

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