Вашингтон запретил известному американскому журналисту Такеру Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина.
Об этом сообщает немецкий журнал журнал Die Weltwoche.
"Вы знаете, я же попытался взять интервью у Путина, а американское правительство остановило меня. Что, нам нельзя слышать голос Путина?! Почему? Никто не голосовал по этому вопросу", — рассказывал изданию журналист из США.
Он отметил, что американская власть уже несколько десятилетий полностью контролируют все СМИ, а рядовые граждане не знают настоящего положения дел.
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