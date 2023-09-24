В Белгородской области 150 мужчин воспользовались правом на декретный отпуск

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В Белгородской области 150 мужчин решили воспользоваться правом на отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет, сообщает пресс-служба местного отделения Социального фонда России.

Фото: Openverse

Согласно российскому законодательству, на декретный отпуск могут претендовать не только матери, но и отцы детей. Кроме того, такое право имеют и другие родственники, которые работают. В данном регионе, например, отпуск по уходу за детьми взяли 45 бабушек и два дедушки.

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Декретный отпуск отцу ребенка: как оформить декретный отпуск отцу