В Барнауле простятся с членом экипажа вертолёта, угнанного предателем Кузьминовым

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В понедельник, 25 сентября в Барнауле будут прощаться с членом экипажа угнанного на Украину вертолёта Ми-8 Никитой Кирьяновым.

Фото: Telegram-канал издания RT

28-летний бортмеханик сам родом из Алтайского края. Он был на борту боевой машины, которую угнал командир вертолёта, предатель Максим Кузьминов. Вместе с ними был штурман Хушбахт Турсунов.

Оба пилота не знали о планах изменника Родины. Никита и Хушбахт не пожелали сдаваться в лапы врагу и предпочли геройскую смерть.

Похоронят старшего лейтенанта Никиту Кирьянова на кладбище в населённом пункте Гоньба.

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