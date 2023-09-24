В понедельник, 25 сентября в Барнауле будут прощаться с членом экипажа угнанного на Украину вертолёта Ми-8 Никитой Кирьяновым.
28-летний бортмеханик сам родом из Алтайского края. Он был на борту боевой машины, которую угнал командир вертолёта, предатель Максим Кузьминов. Вместе с ними был штурман Хушбахт Турсунов.
Оба пилота не знали о планах изменника Родины. Никита и Хушбахт не пожелали сдаваться в лапы врагу и предпочли геройскую смерть.
Похоронят старшего лейтенанта Никиту Кирьянова на кладбище в населённом пункте Гоньба.
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