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Юрист Кофанов сообщил о возможности удержания 20% зарплаты при увольнении

1:31
Общество

Работодатели не могут удерживать более 20% от заработной платы у своих сотрудников, если последние увольняются после получения всех обещанных отпускных. Это правило закреплено в Трудовом кодексе Российской Федерации. Согласно юристу по трудовому праву Дмитрию Кофанову, удержание заработной платы может осуществляться только в определенных случаях, таких как увольнение сотрудника до завершения текущего года, в котором он уже использовал весь свой отпуск.

Юрист Кофанов сообщил о возможности удержания 20% зарплаты при увольнении
Фото: openverse.org

Например, если сотрудник увольняется через полгода после того, как уже взял и отгулял весь 28-дневный отпуск, работодатель может удержать оставшиеся дни, но не более 20% от средней заработной платы сотрудника, сообщает Агентство Бизнес Новостей. Однако, если сотрудник согласен на удержание, работодатель может удерживать любую сумму.

Также, если сотрудник взял аванс, работодатель может не выплатить ему полную сумму, на которую он рассчитывал при увольнении. В этом случае также действует ограничение: работодатель может удержать не более 20% от суммы аванса.

Тем не менее, в большинстве случаев работодатели не могут удерживать средства, так как сотрудники часто увольняются после полного использования отпуска и получения всех зарплатных выплат. В таких случаях у работодателей нет оснований для удержания средств, и они теряют свои деньги.

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Выплаты при увольнении работника
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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