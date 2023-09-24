В России предложили замещать трудовых мигрантов из Средней Азии корейцами

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Ильяс Зарипов, доцент Российского экономического университета имени Плеханова, предположил, что России следует рассмотреть возможность привлечения работников из Корейской Народно-Демократической Республики в качестве средства частичной замены трудовых мигрантов из Центральной Азии. Он считает, что расширение экономических связей между Россией и Северной Кореей могло бы принести пользу обеим странам.

Фото: "Migrant workers in West Bay Doha" by Alex Sergeev (www.asergeev.com) is licensed under CC BY-SA 3.0.

Зарипов выделяет несколько направлений сотрудничества, уделяя особое внимание привлечению корейских работников для пополнения рабочей силы в различных секторах российской экономики. Он рекомендует пересмотреть российско-северокорейское соглашение о трудовой миграции 2007 года и увеличить квоты на привлечение работников из КНДР, особенно в таких секторах, как сельское хозяйство, промышленность и строительство.

Предложение направлено на решение проблемы нехватки рабочей силы в ключевых отраслях промышленности и потенциальное укрепление экономических отношений между Россией и Северной Кореей. Однако осуществимость и последствия такого шага потребовали бы тщательного рассмотрения и координации между двумя странами.

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Как Россия пытается увеличить население за счет мигрантов из Центральной Азии