Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта и актера Кузьмы Скрябина

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Скончалась Ольга Кузьменко, мать известного музыканта, актера, продюсера, телеведущего и лидера группы "Скрябин" Кузьмы Скрябина. Ее сын Андрей Кузьменко, известный под настоящей фамилией Скрябин, трагически погиб в возрасте 46 лет в автокатастрофе зимой 2015 года. Авария произошла на трассе Кривой Рог — Кропивницкий, когда его внедорожник столкнулся с молоковозом. Андрей Кузьменко, возвращавшийся с концерта, скончался от полученных травм через час после аварии.

Фото: Openverse

Ольга Михайловна, мать Андрея, скончалась в возрасте 77 лет. Фонд, названный в честь ее сына, поделился этой мрачной новостью на своей странице, хотя причина и обстоятельства ее смерти не уточняются. На данный момент ни вдова погибшего, ни их дочь Мария Барбара, названная в честь актрисы Барбары Брыльской, не делали никаких публичных заявлений по поводу этой печальной новости.

Андрей Кузьменко был единственным сыном писательницы, и в 2012 году он выпустил песню "Мама", посвященную своей матери. Ольга Кузьменко также была автором трех книг о своем сыне: "Моя дорогая птичка: мамина книга", "Группа Скрябина и друзья на сцене" и "Колыбельная для Андрюши".

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Умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко.