ГИБДД начала лишать водителей прав за использование плёнок на фарах

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября вступили в силу новые поправки в ПДД, которые делают даже малейшие модификации на автомобиле рискованными. Например, теперь за использование защитных плёнок на фарах вас могут привлечь к ответственности.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Для автолюбителей поврежденная фара, вызванная камнем, выпавшим из-под колеса другой машины, всегда была неприятным событием. Это не только создает серьезные проблемы на дороге, но и угрожает безопасности движения. С другой стороны, такие ситуации могут оставить значительную дыру в кошельке владельца, особенно если речь идет о современных светодиодных фарах, стоимость которых не мала. Пассивная защита, например, пленки для фар, может предотвратить такие неприятности.

Однако теперь сотрудники ГИБДД могут применять штрафы и оказывать проблемы водителям даже за такие благородные улучшения. Это распространяется даже на случаи, когда на фарах установлена абсолютно прозрачная пленка.

В соответствии с новыми правилами, любые модификации штатной оптики автомобиля считаются недопустимыми, сообщает njcar.ru. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Однако это далеко не самое худшее. Водителю также выдается предписание от сотрудников ГИБДД, согласно которому он должен устранить нарушение в течение 10 дней. В противном случае, автомобиль может быть снят с учёта, и водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или даже лишение прав на три месяца.

Ранее мы писали, что ГИБДД объяснила, должен ли инспектор предоставлять видео нарушения проштрафившемуся водителю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.