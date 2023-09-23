Советская и российская актриса кино, театра и ТВ Клавдия Блохина, служившая в Малом театре с 1955 года и воплотившая на его сцене десятки образов, скончалась в Москве 22 сентября на 89-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте Малого театра.
Отмечается, что Блохина играла в спектаклях по произведениям Грибоедова, Льва Толстого, Шекспира, Тургенева, Горького, Шукшина, Тургенева и Островского.
Также актриса снялась в фильмах и сериалах "Дорогой мой человек", "Анюта", "Сверстницы", "Достигаев и других.
Блохина родилась в 1934 году. Окончила Щукинское училище. В 1974 году была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.
Причина смерти актрисы не называется.
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