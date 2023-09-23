Ушла из жизни актриса Клавдия Блохина, сыгравшая в фильме "Дорогой мой человек"

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Советская и российская актриса кино, театра и ТВ Клавдия Блохина, служившая в Малом театре с 1955 года и воплотившая на его сцене десятки образов, скончалась в Москве 22 сентября на 89-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте Малого театра.

Фото: ВКонтакте

Отмечается, что Блохина играла в спектаклях по произведениям Грибоедова, Льва Толстого, Шекспира, Тургенева, Горького, Шукшина, Тургенева и Островского.

Также актриса снялась в фильмах и сериалах "Дорогой мой человек", "Анюта", "Сверстницы", "Достигаев и других.

Блохина родилась в 1934 году. Окончила Щукинское училище. В 1974 году была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

Причина смерти актрисы не называется.

Ранее в США умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова.

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