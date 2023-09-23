Царьград: "У политиков США не осталось никаких принципов — нам придётся принять это как данность"

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

В своём очередном выступлении Джо Байден вдруг вспомнил, как в Женеве в 2021 году он заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что якобы "КНР не уважает РФ".

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Тогда с президентом России обсуждались стратегические вопросы. При этом, как отметил Байден, он не ждал, что Кремль привлечёт к переговорам Китай.

"У вас много проблем. И КНР не так уж и сильно уважает вас", — высокомерно сказал тогда глава США.

Политолог Тимур Шафир, комментируя это, отметил, что у российского порядочного общества, сложился стереотип: если глава крупного государства делает какие-то заявления, то они содержат истину. И у россиян в голове не укладывается, что у политиков Штатов не осталось никаких моральных принципов, пишет "Царьград".

По словам эксперта, ни Россия, ни КНР, ни многие другие страны никогда не дойдут до "уровня развития" политической системы США, которая позволяет находиться во главе ядерного государства человеку, не отвечающему за слова.

"И это залог нашей безусловной победы", — подытожил Шафир

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