В Удмуртии река продолжает наполняться вредными химикатами

Свидетели в Можгинском районе Удмуртии зафиксировали на видео ещё один случай сброса опасных химических веществ в реку Вала. Запись данного события была опубликована в телеграм-канале "Можга.Сегодня".

Фото: Openverse

На этом видео, снятом любителями, четко видно, как в реку выпускается мутная, серо-грязная жидкость. Масштаб сброса огромен, и ядовитая жидкость быстро распространяется по водной поверхности, сообщает udm-info.ru.

Напомним, что в связи с загрязнением реки Вала в Можгинском районе было возбуждено уголовное дело. Руководитель Министерства природы республики ранее заявил о намерении установить постоянный мониторинг состояния водоема.

Также было сообщено, что проводятся внеплановые проверки хозяйствующих субъектов, и результаты этих проверок будут объявлены позднее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Река Вала, Вавожский район