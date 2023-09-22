Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утверждает, что он не знаком с музыкой Rammstein. При этом еще два года назад он был осведомлен даже о сюжетах их видеоклипов.
Когда возник скандал из-за отмены концертов фронтмена Rammstein, Тилля Линдемана, мэр Новосибирска выразил свое недовольство унижением россиянок в клипах немецкой группы, сообщает издание atas.info.
Ранее представители общественного объединения "Радетель" потребовали от прокуратуры Новосибирской области и мэрии запретить концерт оркестра CAGMO "Симфония Rammstein" в Доме Ученых Академгородка, указывая на то, что создатели оригинальной музыки выступают против СВО и несут ценности, чуждые русскому народу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.