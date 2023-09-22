Мэр Новосибирска высказал свое мнение о группе Rammstein

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утверждает, что он не знаком с музыкой Rammstein. При этом еще два года назад он был осведомлен даже о сюжетах их видеоклипов.

Фото: Wikipedia

Когда возник скандал из-за отмены концертов фронтмена Rammstein, Тилля Линдемана, мэр Новосибирска выразил свое недовольство унижением россиянок в клипах немецкой группы, сообщает издание atas.info.

Ранее представители общественного объединения "Радетель" потребовали от прокуратуры Новосибирской области и мэрии запретить концерт оркестра CAGMO "Симфония Rammstein" в Доме Ученых Академгородка, указывая на то, что создатели оригинальной музыки выступают против СВО и несут ценности, чуждые русскому народу.

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СКАНДАЛ ВОКРУГ RAMMSTEIN I ОТМЕНА ТИЛЛЯ ЛИНДЕМАННА