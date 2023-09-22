Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Дело учителя географии из Омутинки будет передано на судебное разбирательство в Тюмени. После успешного обжалования приговора, вынесенного адвокатом Александром Акимовым, дело перенесли для нового рассмотрения в другой суд. Ранее, Омутинский районный суд признал учителя местной школы Алексея Л. невменяемым и направил его на принудительное лечение. Однако, адвокату педагога удалось оспорить решение суда.

Фото: Openverse

"По моей инициативе было вынесено постановление о передаче дела в Тюмень. Когда это постановление вступит в законную силу, дело будет передано в Калининский районный суд Тюмени", — сообщил адвокат учителя Александр Акимов.

Это уже третье судебное разбирательство по обвинениям в домогательствах ученика, связанных с педагогом. В первом случае судью сняли с дела из-за серьезных процессуальных ошибок. Адвокат обвиняемого считает, что это было следствием несостоятельной ролевой игры между судьей и прокурором. Затем дело было начато сначала, и впоследствии решение второго судьи было оспорено адвокатом, сообщает nashgorod.ru.

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