Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени

Дело учителя географии из Омутинки будет передано на судебное разбирательство в Тюмени. После успешного обжалования приговора, вынесенного адвокатом Александром Акимовым, дело перенесли для нового рассмотрения в другой суд. Ранее, Омутинский районный суд признал учителя местной школы Алексея Л. невменяемым и направил его на принудительное лечение. Однако, адвокату педагога удалось оспорить решение суда.
"По моей инициативе было вынесено постановление о передаче дела в Тюмень. Когда это постановление вступит в законную силу, дело будет передано в Калининский районный суд Тюмени", — сообщил адвокат учителя Александр Акимов.
Это уже третье судебное разбирательство по обвинениям в домогательствах ученика, связанных с педагогом. В первом случае судью сняли с дела из-за серьезных процессуальных ошибок. Адвокат обвиняемого считает, что это было следствием несостоятельной ролевой игры между судьей и прокурором. Затем дело было начато сначала, и впоследствии решение второго судьи было оспорено адвокатом, сообщает nashgorod.ru.
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