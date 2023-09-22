Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колонна военной техники попала в ДТП на трассе М-11 под Санкт-Петербургом
Врачи предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
В Удмуртии река продолжает наполняться вредными химикатами
Актриса Яна Поплавская назвала Белого глупым из-за срыва гастролей "Ленкома" в Израиле
Бездомная собака покусала девочку в одном из районов Карелии
ФАС подозревает мелкооптовый топливный бизнес в завышении цен на нефтепродукты
Телеведущая Ольга Шелест отправилась жить в США после начала СВО
Мэр Новосибирска высказал свое мнение о группе Rammstein
Сенатор Хоули: США планируют бесконечно давать деньги правительству Украины

Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени

1:14
Общество

Дело учителя географии из Омутинки будет передано на судебное разбирательство в Тюмени. После успешного обжалования приговора, вынесенного адвокатом Александром Акимовым, дело перенесли для нового рассмотрения в другой суд. Ранее, Омутинский районный суд признал учителя местной школы Алексея Л. невменяемым и направил его на принудительное лечение. Однако, адвокату педагога удалось оспорить решение суда.

Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени
Фото: Openverse

"По моей инициативе было вынесено постановление о передаче дела в Тюмень. Когда это постановление вступит в законную силу, дело будет передано в Калининский районный суд Тюмени", — сообщил адвокат учителя Александр Акимов.

Это уже третье судебное разбирательство по обвинениям в домогательствах ученика, связанных с педагогом. В первом случае судью сняли с дела из-за серьезных процессуальных ошибок. Адвокат обвиняемого считает, что это было следствием несостоятельной ролевой игры между судьей и прокурором. Затем дело было начато сначала, и впоследствии решение второго судьи было оспорено адвокатом, сообщает nashgorod.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки

После смерти народного артиста РФ Вячеслава Гришечкина неизвестной остаётся судьба его любимого пса. Собака одна находится в квартире актёра.

Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
Александра Пахмутова тихо плакала на похоронах у гроба Николая Добронравова
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Княгиня Ливен: "русская барыня — женщина-победитель" Сергей Лебедев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин
Известный невролог озвучила причины развития болезни Альцгеймера
Боевик ВСУ показал оператору дрона оскорбительный жест и поплатился
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Зеленскому предложили неожиданный способ вернуться к границам 1991 года
Последние материалы
Актриса Яна Поплавская назвала Белого глупым из-за срыва гастролей "Ленкома" в Израиле
Бездомная собака покусала девочку в одном из районов Карелии
ФАС подозревает мелкооптовый топливный бизнес в завышении цен на нефтепродукты
Телеведущая Ольга Шелест отправилась жить в США после начала СВО
Мэр Новосибирска высказал свое мнение о группе Rammstein
Сенатор Хоули: США планируют бесконечно давать деньги правительству Украины
Громкое дело обвиняемого в педофилии учителя рассмотрят в Тюмени
Минпром Ставрополья объяснил причину отсутствия бензина на заправках
HerBeauty.co исследует 6 типов улыбок: от ухмылки до фальшивой
Песков: трения Украины с Польшей и другими странами Европы будут нарастать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников