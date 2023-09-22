Минпром Ставрополья объяснил причину отсутствия бензина на заправках

В Ставропольском крае началась нехватка топлива из-за резкого роста спроса, о чем сообщило Министерство промышленности региона.
В настоящее время бензин марок АИ-92 и АИ-95 недоступен на автозаправочных станциях Ставропольского края. Региональное министерство промышленности связывает эти перебои с поставками бензина со значительным увеличением спроса, который вырос на 30% по сравнению с сентябрем предыдущего года.
В отчете отмечается, что, учитывая повышенный спрос и ограниченное количество автоцистерн, имеющихся в наличии у компаний, некоторые автозаправочные станции испытывают временную нехватку одного или обоих видов топлива.
Однако Министерство промышленности подчеркивает, что на нефтебазах сохраняются запасы топлива, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей потребителей в бензине, несмотря на эти временные перебои на автозаправочных станциях, сообщает newstracker.ru.
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