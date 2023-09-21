Советская актриса Нина Беляева скончалась в Москве от сердечной недостаточности

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Известная советская актриса кино и театра Нина Беляева умерла от сердечной недостаточности в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: ВКонтакте

Уточняется, что 92-летняя актриса умерла у себя в квартире на Ракетном бульваре.

Беляева выступала на сцене Театра Сатиры и РАМТ. Также она снималась в фильмах "Свет далекой звезды", "Яблоко раздора", "Сказка о царе Салтане" и "Шли солдаты".

Ранее стало известно о смерти в США актрисы из фильма "Вам и не снилось" Любови Майковой.

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