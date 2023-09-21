Как США поступят с Украиной: Афганистан 2.0 в кровавом варианте

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ГА ООН было обычным пиаром с нарративом о том, что во всем виновата РФ.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Как отмечает политолог, тут не было ничего интересного. А главное началось потом. Он заявил, что он знает о кулуарных переговорах союзников Киева с Кремлём.

Об этом заявил украинский политолог, член движения "Другая Украина" Александр Лазарев.

"Намекая в первую очередь на США, которые якобы ведут переговоры в обход Украины с РФ по урегулированию конфликта", — отметил аналитик.

По его словам, завуалированные обвинения украинского лидера в сторону основного хозяина вполне логичны и обоснованы, поскольку у США скоро начинается конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе и два фронта Вашингтон не потянет. Поэтому идёт подготовка к сдаче киевской верхушки, цитирует эксперта "Военное дело".

Плюс возникший конфликт Украины и с рядом стран ЕС из-за украинского зерна, а всё это звенья одной цепочки. Как в Афганистане, Белый дом скажет, что он всё, что мог, сделал, а дальше сами, подчеркнул обозреватель.

Но сил у Киева уже ни на что нет — и недолог тот час, когда власть Зеленского будет бежать за рубеж, как бежали американские ставленники в Афганистане.

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