Депутат Матвеев рассказал, что в столовой Госдумы можно пообедать за 500 рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Госдумы могут заказать в местной столовой бизнес-ланч стоимостью 500 рублей. О расценках на питание в правительственном учреждении рассказал депутат Михаил Матвеев.

Фото: Wikipedia

Так, 21 сентября думский бизнес-ланч включал в себя лёгкую закуску из листьев салата с перепелиными яйцами и заправкой из горчицы, овощной суп со сметаной. На горячее предлагалась курица терияки с рисом, пишет Газета.Ru.

Также к депутатскому бизнес-ланчу подаётся булочка и небольшая порция сливочного масла. А вот компот приходится покупать отдельно за 72 рубля.

Матвеев признался, что блюда в столовой Госдумы уступают по вкусу тем, что подают в его родной самарской Думе, причём порции в думском кафетерии не очень большие.

"Откровенно говоря, качество столовой Госдумы хуже, чем, например, в Самарской губернской думе, где я работал ранее. Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот", — признался Матвеев.

Обед парламентария может обойтись ещё дешевле, если выбрать вариант без горячего, тогда стоимость салата и супа будет равна 370 рублей. Также можно отдать предпочтение вариации суп плюс горячее блюдо либо салат плюс горячее — такая комбинация обойдётся депутату в 440 рублей.

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