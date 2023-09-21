Искусство выживания: как действовать, если ребенок потерялся в лесу

3:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждую весну и осень, многие жители России отправляются в лес для пикника или грибной охоты. Известны случаи, когда дети теряются в таких местах. "Вечерняя Москва" рассказала о том, как действовать, если ваш ребенок потерялся в лесу.

Фото: openverse

Навыки выживания

Эксперт по выживанию Александр Власов подчеркнул, что у ребенка должны быть базовые навыки выживания, чтобы увеличить его шансы на спасение. Например, даже при положительной температуре воздуха ночью можно столкнуться с переохлаждением. Чаще всего дети сталкиваются с опасностью гипотермии, что является одной из наиболее распространенных причин гибели в лесу. Также возможна угроза от голода, утопления в водоемах или атаки диких животных.

Однако эксперт утешает родителей, заявив, что соблюдение определенных мер предосторожности может помочь избежать такой трагедии, если ребенка научить базовым навыкам выживания. Сначала необходимо поддерживать психологический комфорт: объяснить ребенку, что в случае потери не следует паниковать. Просмотреть с ним научный фильм, в котором предоставлена инструкция по действиям в такой ситуации, может быть полезным.

Рассказывая ребенку истории о решительных героях, которые прилагали усилия для выхода из сложных ситуаций, можно донести важный урок: не стоит сдаваться. Затем, чтобы закрепить полученные знания, можно отправиться в лес вместе с ребенком и использовать рекомендации спасателей в форме игры. Это позволит ему наглядно понять, как действовать в экстремальной ситуации.

Подготовка к походу

Ребенка следует одевать в яркие цвета, которые видны с высоты, чтобы облегчить его поиск. Исключение составляют зеленые и тусклые оттенки одежды.

Объясните ребенку, что он не должен удаляться далеко от взрослых, и напомните о правилах безопасного поведения в лесу.

Предпочтительно выбирать лес вблизи вашего дома или района для прогулок, чтобы увеличить шансы на то, что ребенок сможет вернуться домой самостоятельно, вспомнив дорогу. Тем не менее, если несмотря на все меры предосторожности, ребенок потеряется, вам будет проще начать поиск.

Чему нужно научить ребенка

Если ребенок потерялся, ему следует ждать спасателей или родителей в теплом месте, чтобы избежать переохлаждения. Подходящим местом может служить пушистая ель, под которой можно укрыться от ветра и холода, но при этом земля под деревом должна быть сухой. Также можно создать временное укрытие из веток и листвы.

Ребенку следует научиться громко свистеть и кричать, таким образом, он сможет привлечь внимание и помочь в поиске.

Обязательно предупредите ребенка, что он не должен приближаться к диким животным и тем более трогать их. Дикие животные могут быть опасными и нести болезни. В случае нападения животного, ребенку следует взять палку и бить ей по дереву, издавая громкие звуки, так как звук может отпугнуть зверя. Важно помнить, что звук способствует тому, чтобы животное убежало.

В первую очередь

Сообщите о том, что ребенок пропал, везде, где это можно: в соцсетях, на сайтах, в блогах, в образовательное учреждение, скажите соседям, знакомым, жителям района, в котором все произошло.

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