Россиянам предрекли тёплую зиму из-за загадочного природного явления

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Евгений Тишковец, специалист Центра погоды "Фобос", пояснил, что предстоящая зима в России, как ожидается, будет более мягкой и европейской по своему характеру из-за климатического явления, известного как "Эль-Ниньо". Это явление связано с колебаниями температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут существенно повлиять на глобальные погодные условия.

Фото: openverse

Тишковец прогнозирует, что в результате Эль-Ниньо каждый месяц зимнего сезона будет теплее обычного, а весна наступит вовремя в соответствии с календарем. Однако метеоролог также предупреждает о более высокой вероятности атлантических циклонов с северо-запада, что приведет к увеличению количества осадков в последний месяц зимы. Это может привести к длительным оттепелям и обильным осадкам, что сделает зимнее время отличным от обычной русской зимы.

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